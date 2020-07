Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung in Ludweiler

Völklingen - Ludweiler (ots)

Völklingen - Ludweiler. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich im Bereich der Hunsrückstraße in Ludweiler eine Sachbeschädigung, bei der ein oder mehrere Täter ein Verkehrsschild, samt Betonfuß, aus dem dortigen Bürgersteig heraushoben. Das Verkehrsschild wurde im Anschluss an einen Gartenzaun des dortigen Anwesens angelehnt. Im Gehweg entstand ein ca. 30x30cm großes Loch. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

