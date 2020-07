Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Einbruch in KIK-Filiale Völklingen

Völklingen (ots)

Völklingen - City. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten ein oder mehrere Täter in die KIK-Filiale in Völklingen einzubrechen. Hierzu begab er/ begaben sie sich zunächst an den Notausgang des Geschäftes im Bereich der Passage zwischen Bismarckstraße und Citypromenade. Unter Zuhilfenahme eines Altpapiercontainers, der zum dortigen Notausgang gerollt wird, schneiden der oder die Täter eine Öffnung aus der Überdachung aus Gipskarton, mit der Absicht über die so entstandene Öffnung durch den Deckenzwischenraum in den Verkaufsraum des Geschäftes einzusteigen. Aus bislang unbekannten Gründen lassen u.T. von der weiteren Tatbegehung ab und verlassen die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Müllcontainer wird am Notausgang zurückgelassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

