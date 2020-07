Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung im Bereich Köllertalschule

Püttlingen (ots)

Von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen kam es an der Köllertalschule in der Köllertalstraße 145 zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten auf dem frei zugänglichen Spielplatz mehrere 3 Meter hohe Bäume . Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

