Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Berufsbildungszentrum

Völklingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es am Berufsbildungszentrum Völklingen in der Straße Am Bachberg 1 zu einer Sachbeschädigung. Mehrere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren warfen mit mehreren Steinen eine ca. 2 x 2 Meter große Fensterscheibe eines Klassenzimmers ein. Als ein Zeuge auf die Jugendlichen aufmerksam wurde flüchteten 2 Mädchen zu Fuß und drei Jungen mit ihren Fahrrädern in Richtung der Straße "Am Bachberg". Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu den Jugendlichen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell