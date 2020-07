Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt mit 1,84 Promille

Heusweiler (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:40 Uhr wurde der Polizei in Völklingen von einem Verkehrsteilnehmer eine Trunkenheitsfahrt mitgeteilt. Ein dunkler BMW mit luxemburgischen Kennzeichen fahre auf der A8 kurz vor dem Rastplatz Kutzhof Schlangenlinien. Fahrer sei ein Mann. Der Wagen konnte schließlich auf der A1 vor der Ausfahrt Illingen festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Luxemburger betrunken war (1,84 Promille). Er gab an, dass er von dem Weg von Perl nach Heusweiler 1 Liter Wein getrunken habe. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen. Diesen hatte er bereits am Montag in Luxemburg nach einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss abgeben müssen.

