Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: LKW flüchtet nach Anstoß an Bahnunterführung

Völklingen (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr kam es in der Klarenthaler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen Zeugen wurde der Polizei in Völklingen fernmündlich mitgeteilt, dass sich ein LKW an der dortigen Bahnunterführung festgefahren habe, und die Durchfahrt sei nun blockiert. Noch bevor ein Streifenwagen die Unfallstelle erreicht hatte, war der LKW-Fahrer mit seinem beschädigten Fahrzeug geflüchtet. Durch den Anstoß wurde die Beschilderung an der Brücke beschädigt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

