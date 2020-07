Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Montag kam es in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:45 Uhr in der Beethovenstraße zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Nachdem der Inhaber zu seiner Wohnung am Nachmittag zurückgekehrt war, musste er feststellen, dass die Tür seiner Wohnung in der 3. Etage aufgebrochen worden war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der unbekannte Täter alle Räumlichkeiten durchsucht und eine weiße Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Hinweise zu dem Einbrecher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

