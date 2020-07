Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an PKW

Völklingen-Luisenthal (ots)

Von Sonntag auf Montag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bei einem schwarzen 3er BMW, der unter einem Carport in der Rotstaystraße zum Parken abgestellt war, wurde der Kofferraumdeckel auf einer Länge von ca. 1 Meter zerkratzt. Zudem wurde das linke Glas der Rückleuchte beschädigt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem unbekannten Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

