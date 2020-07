Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am Samstagnachmittag ereignet sich in der Straße des 13. Januar in Völklingen-Luisenthal ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Toyota sowie ein Ford befuhren die Hauptdurchgangsstraße in Luisenthal in Fahrtrichtung Saarbrücken-Burbach. An einer Lichtzeichenanlage mussten die Fahrzeuge aufgrund Rotlicht anhalten. Ein nachfolgender 60-jähriger Mann aus Saarbrücken bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr in Folge Unachtsamkeit mit seinem Volvo auf den Ford auf. Der Ford wiederum wurde durch die Kollision auf den Toyota geschoben. Durch den Verkehrsunfall wurden eine 29-jährige Frau in dem Volvo sowie die beiden Fahrzeuginsassen des Toyota, eine 54-jährige und 25-jährige Frau, leicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

