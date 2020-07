Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fund eines gestohlenen Rollers

Völklingen-City (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizeiinspektion Völklingen ein aufgefundener Roller am Simschel - Weiher gemeldet, welcher starke Beschädigungen aufweise. Durch die Beamten konnte vor Ort festgestellt werden, dass der Roller offensichtlich in der vergangenen Nacht in Brand gesetzt worden ist. Ermittlungen ergaben zudem, dass der betreffende Roller als gestohlen gemeldet wurde. Der geparkte Roller wurde am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr einem 57-jährigen Mann aus Völklingen-Heidstock vor seinem Anwesen entwendet. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Brandstiftung gegen Unbekannt wurden eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/202-0.

