Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung in Pfarrkirche St. Josef

Heusweiler-Holz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte durch gewaltsames Aufdrücken der Eingangstür Zugang zur Pfarrkirche St. Josef in Holz. Im Inneren rissen sie eine Pflanze samt Wurzeln aus einem Topf und warfen sie anschließend vor die Kirche. Durch die Täter wurde nichts gestohlen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

