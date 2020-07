Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter steckt 4 Mülleimer in Brand.

Riegelsberg (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer. Ein bislang unbekannter Täter entzündete insgesamt 4 Mülleimer, die zum Teil an den Saarbahnhaltestellen Wolfskaulstraße und Riegelsberg Süd und auf dem P&R Parkplatz Waldfriedhof Riegelsberg angebracht waren. Die Saarbahnhaltestellen sind videoüberwacht. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zu dem Brandstifter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

