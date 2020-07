Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter PKW-Aufbruch

Völklingen (ots)

Am Montag gegen 03:20 Uhr kam es in der Gärtnerstraße zu einem versuchten Einbruch in einen PKW. Als eine 44-jährige Anwohnerin durch ein lautes Motorgeräusch eines Rollers geweckt worden war konnte sie sehen, wie sich der Rollerfahrer an einem unweit geparkten PKW, einem weißen Ford Transit, zu schaffen machte. Die beherzte Frau öffnete ihr Fenster und schrie den Rollerfahrer an, der daraufhin die Flucht ergriff. Der flüchtende Mann trug einen dunklen Motorradhelm, eine dunkle Oberbekleidung und eine helle Trainingshose. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020

