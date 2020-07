Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsversuch in Gaststätte

Völklingen (ots)

In der Montagnacht kam es in der Hofstattstraße 215 zu einem Einbruchsversuch. Ein bislang unbekannter Täter hebelte zwei Fenster der dortigen Gaststätte auf und versuchte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Aufgrund der ausgelösten Alarmanlage ließ der Täter offensichtlich von seinem weiteren Vorhaben ab. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

