Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Führer fährt gegen Hauswand und wird leicht verletzt.

Völklingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es in der Montagnacht gegen 03:00 Uhr in der Hofstattstraße. Als der 39-jährige Fahrer eines schwarzen Jaguars die Hofstattstraße in Richtung Bous befuhr überquerte im Bereich der Bergstraße ein Tier die Fahrbahn. Bei dem Versuch, dem Tier auszuweichen, fuhr der 39-Jährige mit seinem Wagen gegen die Hauswand des Anwesens der Hofstattstraße 79, nachdem er zuvor ein Verkehrszeichen überrollt hatte. An dem Wagen sowie an dem Verkehrsschild entstand Totalschaden. An der Hauswand entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer erlitt durch das Auslösen der Airbags leichte Schürfwunden an Händen und Armen.

