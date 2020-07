Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei Völklingen stellt Ladendieb in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am Samstagabend meldeten Angestellte eines Supermarktes am Walter-Wagner-Platz in Riegelsberg der Polizeiinspektion Völklingen einen Kunden, der beim Verlassen des Marktes trotz wiederholter Aufforderung seinen mitgeführten Rucksack nicht vorzeigen wollte, aus dem es immer wieder verdächtig klirrte. Der Mann, der den Markt zwischenzeitlich verlassen hatte, konnte im Rahmen einer Fahndung von Beamten der Polizeiinspektion Völklingen angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung des Rucksacks des polizeibekannten 39-jährigen aus Merzig wurden Alkoholika im Wert von über 150 Euro aufgefunden, die dem Supermarkt zugeordnet werden konnten. Wie bei einer anschließenden Sichtung der Videoaufzeichnungen des Supermarktes festgestellt werden konnte, hatte der Ladendieb neben den alkoholischen Getränken auch ein Waffeleis entwendet, das bei seiner Durchsuchung nicht mehr aufzufinden war. Dieses hatte er offenbar bei seiner Flucht verzehrt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde gegen den Mann eingeleitet.

