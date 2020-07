Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mehrere PKW-Aufbrüche

Völklingen (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem PKW kam es in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch in der Straße Rotenhof 2. Ein bislang unbekannter Täter schlug die rechte Seitenscheibe der hinteren rechten Fahrzeugtür eines Ford Rangers ein und entwendete ein älteres Tablet aus dem Wageninnern. Zu einem weiteren PKW-Aufbruch kam es in der gleichen Nacht in der Jupiterstraße. Hier wurde durch einen unbekannten Täter die hintere Seitenscheibe der Fahrerseite eines Mercedes Benz C-Klasse Kombi eingeschlagen und ein Rucksack (Wert: ca. 100 Euro) entwendet. Ein daneben geparkter schwarzer Fiesta wurde ebenfalls angegangen. Hier wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen aber nichts entwendet. Entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu den PKW-Aufbrüchen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

