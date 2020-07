Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Erneute Brandstiftung (Altpapiercontainer) in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr kam es in der Stadionstraße 81 erneut zu einer Sachbeschädigung durch Brand. Wie bereits in der Vergangenheit hatte ein Unbekannter zum wiederholten Male den Inhalt eines Altpapiercontainers in der Nähe der Hermann-Neuberger-Halle angezündet. Der Brand konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Unbekannte auch für die 3 Brände im Juni verantwortlich ist. Entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Brandstifter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

