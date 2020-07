Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Motorrollerdiebstahl und Fahren unter Btm-Einfluss

Völklingen (ots)

Am 30.06.2020, gegen 13:07 Uhr, wurde die Polizei Völklingen von einem Zeugen über einen Motorrollerfahrer in Kenntnis gesetzt, der von der Karolinger Straße in Richtung Hohenzollerstraße fuhr. Zum einen solle die von ihm geführte weiße Vespa ohne Kennzeichen gewesen sein und desweiteren soll der Fahrer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen sein. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Fahrzeugführer, der die Vespa zwischenzeitlich abstellte und fußläufig flüchtete, gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und die Vespa in der Nacht zuvor entwendet hatte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte gegen den 18-jährigen polnischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Frankreich noch der Tatverdacht des Diebstahls eines E-Bikes am Morgen des 30.06.2020 erhärtet werden. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell