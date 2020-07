Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Geschädigter von Verkehrsunfall gesucht.

Riegelsberg (ots)

Am 29.06.2020, gegen 09:38 Uhr, ereignete sich auf dem Marktplatz in Riegelsberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Toyota Yaris und einem zum Parken abgestellten schwarzen PKW. Da der Fahrzeugführer des Yaris den Verkehrsunfall erst verspätet der Polizei meldete konnte das beschädigte Fahrzeug nicht mehr an der Unfallstelle festgestellt werden. Der schwarze PKW soll einen leichten Streifschaden im Bereich des Fahrzeughecks hinten links haben. Näheres ist zur Zeit nicht bekannt. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem beschädigten schwarzen PKW geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Völklingen, unter Rufnummer 06898-9100, in Verbindung zu setzen.

