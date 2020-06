Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Kennzeichendiebstahl in Völklingen von Samstag auf Sonntag

Völklingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Samstag, den 27.06.2020 15:00h auf Sonntag, den 28.06.2020 gegen 01:00h auf einem Parkplatz in der Straße Im Alten Brühl in 66333 Völklingen die beiden Kennzeichenschilder mit Völklinger Kreiskennung, welche an einem blauen Mercedes-Benz angebracht waren. Wer Hinweise zum Täter liefern kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen, unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

