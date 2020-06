Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung in Völklingen von Freitag auf Samstag

Völklingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begibt sich im Zeitraum vom 26.06.2020, gegen 16:45 Uhr, bis 27.06.2020, gegen 15:35 Uhr, beschädigungsfrei in den Neubau der Gemeinschaftsschule in der Heinestraße in 66333 Völklingen und beschädigt dort eine metallische Türe mit drei Fußtritten. Hierbei wurde der Türrahmen aus seiner provisorischen Verankerung gerissen und lies sich wegen der einhergehenden Verbiegung nicht mehr öffnen. Wer Hinweise zum Täter liefern kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen, unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

