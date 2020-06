Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Völklingen am 25.06.2020

Völklingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 20.06.2020 gegen 14:00h bis Samstag, den 27.06.2020 gegen 13:0h parkte ein roter Hyundai Accent mit Völklinger Kreiskennung in einem Parkhaus in der Richardstraße in 66333 Völklingen. Als der Fahrer am 27.06.2020 zu seinem Hyundai zurückkehrte, stellte dieser einen frischen Schaden fest, sowie einen Hinweis auf den Unfallzeitpunkt. Demnach solle sich der Unfall am 25.06.2020 gegen 12:00h ereignet haben. Wer Hinweise zum Verursacher liefern kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen, unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

