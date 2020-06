Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Diebstahl eines Rollers

Völklingen (ots)

Völklingen. Ein Unbekannter versuchte am Freitag, gegen 02:20 Uhr, einen schwarzen Motorroller der Marke Kymco zu entwenden. Der Motorroller hatte vor einem Gebäude in der Heinstraße gestanden. Der Eigentümer ein 19-jähriger Völklinger wurde darauf aufmerksam, wie der Täter seinen Roller wegschob. Als der Geschädigte den Dieb zur Rede stellen wollte, ließ dieser den Roller fallen und flüchtete. Der Täter soll etwa 20-23 Jahre alt sein, trug eine weiße Nylonjacke, eine weiße Basecap und weiße Sneakers. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

