Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mir leicht verletztem Fußgänger

Völklingen-Geislautern (ots)

Völklingen-Geislautern. Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall Am Dietrichsberg, bei dem ein 18-Jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 77-jähriger Völklinger bog mit seinem Mercedes von der Ludweilerstraße in die Straße Am Dietrichsberg ein und übersah hierbei den 18-Jährigen, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der junge Völklinger musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell