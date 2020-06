Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Dienstagvormittag beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen grünen Audi A3, der in einer Parktasche Am Hauptbahnhof stand. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell