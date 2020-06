Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pkw-Aufbrüche

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag wurde die Scheibe der Fahrertür eines grauen Audi A 3 eingeschlagen und eine schwarze Ledergeldbörse aus dem Pkw entwendet. Der Pkw war in der Steigerstraße geparkt. Der Täter konnte mit dem Diebesgut unerkannt flüchten. Zudem wurde Dienstagnacht zwischen 02:00 und 03:00 Uhr die Scheibe eines Mercedes-Benz Citan eingeschlagen. Der Mercedes war in der Parallelstraße geparkt. Aus dem Mercedes wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen.

