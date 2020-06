Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brennende Papiercontainer

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Montagmorgen, gegen 05:30 Uhr, steckte ein Unbekannter zwei Altpapiercontainer in der Stadionstraße an. Durch die Feuerwehr konnten die Brände schnell gelöscht werden. An den Containern entstand kein Schaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell