Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrerassistenzsystem meldet Verkehrsunfallflucht

Riegelsberg (ots)

Am vergangenen Freitag (19.06.2020), in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 16:57 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Wolfskaulstraße in Riegelsberg (Parkfläche vor dem Pfarrzentrum St. Matthias) geparkten schwarzen Mercedes Benz. Der Geschädigte parkte seinen Pkw nur kurz an der vorgenannten Örtlichkeit und setzte seine Fahrt danach fort. Kurz danach zeigte ihm sein Fahrerassistenzsystem an, dass eine Kollision während der Parkzeit stattfand. Bei einer Überprüfung des Fahrzeuges stellte der Geschädigte dann tatsächlich einen leichten Streifschaden vorne rechts fest. Hinweise auf den Verursacher konnten nicht erlangt werden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

