Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl einer Arbeitsmaschine

Heusweiler (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete auf einer Baustelle der Fa. TSG Bauunternehmung GmbH in Heusweiler, Am Stockwald 1, am vergangenen Freitag (12.06.2020, zw. 09:19 Uhr und 09:25 Uhr) eine im Baustellenbereich abgestellte Baumaschine (Trennjäger). Vor der Tatausführung hatte ein "Schrotthändler" vor Ort angehalten und gefragt ob es sich bei der Maschine um Schrott handele. Nach dem ihm die Frage verneint wurde, hätte sich der Mann entfernt. Kurz danach habe die Maschine, Marke Stihl, Farbe: rot/grau, Maße 20cmX20cm gefehlt. Ob die Baumaschine von dem Schrottsammler entwendet wurde, konnte nicht beobachtet werden.

