Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg - Walpershofen. Am Samstagmorgen, den 13.06.2020, wurde bei der Polizeiinspektion Völklingen eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Der Geschädigte teilte mit, dass sein geparkter PKW, ein grauer KIA cee´d Kombi, in Höhe der Firma Reifen Blank in der Heusweilerstraße in Walpershofen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der Fahrertür beschädigt wurde. Den Tatzeitraum konnte der Geschädigte auf Donnerstag, den 11.06.2020, am späten Abend eingrenzen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

