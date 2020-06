Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung am Gebäudes des Kinder- u. Familienzentrums in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag, 08.06.2020 bis Dienstag, 09.06.2020, 08:00 Uhr, insgesamt drei Scheiben (Sicherheitsglas) am Gebäude des Kinder- und Familienzentrums in Riegelsberg. Das komplett umfriedete Gelände (Stabmattenzaun) der Kita wurde durch den oder die Täter überstiegen und die Scheiben im Anschluss auf unbekannte Art und Weise beschädigt. In allen drei Scheiben befanden sich Löcher mit unterschiedlichem Durchmesser. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

