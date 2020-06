Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 17-Jährige randalieren in Gaststätte

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. Am 09.06.2020, gegen 23:10 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Saarbrücker Straße zu einem Einsatz der Polizei. Zwei 17-jährige aus Riegelsberg beleidigten und bedrohten den Gaststättenbetreiber, das Personal, sowie wie weitere unbeteiligte Gäste. Trotz mehrfacher Aufforderung des Gaststättenbetreibers verließen die beiden die Gaststätte nicht, weshalb die Polizei hinzugerufen werden musste. Grund des Verhaltens war, dass die beiden 17-Jährigen ohne Mundschutz die Gaststätte betraten und der Aufforderung des Inhabers einen solchen überzuziehen nicht nachkamen. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigten sich die beiden Riegelsberger herabwürdigend und äußerst aggressiv. Zudem warfen die beiden 17-jährigen deutschen Staatsbürger den Beamten vor aus rassistischen Vorurteilen zu handeln. Den beiden Minderjährigen wurde ein Platzverweis erteilt. Anschließend wurden sie an ihre Eltern übergeben.

