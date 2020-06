Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall

Heusweiler (ots)

Heusweiler-Eiweiler. Am Montag, gegen 23:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Lebacher Straße. Ein 20-Jähriger aus Heuweiler kam mit seinem grauen Opel Insignia in einer langgezogenen Linkskurve, circa 500 Meter vor Ortsausgang Eiweiler, in Fahrtrichtung Lebach, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel Insignia kollidierte mit dem Heck eines geparkten Mini One. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten jeweils von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

