Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Brand im Waldgebiet

Heusweiler-Eiweiler (ots)

Heusweiler-Eiweiler. Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand im Hambacher Weg, im Waldgebiet in der Nähe des Sportplatzes. Eine ca. zwei Meter mal einen Meter große Fläche Unterholz stand in Flammen. Ein Spaziergänger wurde auf den Brand aufmerksam. Zeugen konnten in unmittelbarer Nähe einen Jugendlichen mit kräftiger Statur und einer Basecap auf dem Kopf beobachten, wie dieser aus dem Wald lief. Die Feuerwehr Heusweiler konnte den Brand löschen. Neben dem Unterholz wurde ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

