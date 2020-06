Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brennendes Fahrzeug

Völklingen (ots)

Völklingen. Sonntag auf Montagnacht wurden Polizei und Feuerwehr über ein brennendes Fahrzeug in der Bergstraße informiert. Der Motorraum eines schwarzen Mercedes Vaneo stand in Flammen. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Derzeit ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug in Brand gesetzt wurde. Die Polizei ermittelt. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

