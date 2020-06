Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Hunde beschädigen Spielplätze

Völklingen (ots)

Völklingen-Geislautern. Zwischen Dienstag, dem 02.06. und Freitag dem 05.06. wurden jeweils die Sitzteller der Seilbahn auf dem Spielplatz in der Schloßstraße in Geislautern und dem Spielplatz in der Gärtnerstraße in Völklingen durch Hundebisse stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

