Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizeiinspektion Völklingen sucht Zeugen nach Unfallflucht

Völklingen (ots)

Am späten Freitagabend, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Straße Am Hauptbahnhof in Völklingen aus Richtung Rathausstraße kommend. Im Bereich einer Linkskurve kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Heck eines dort abgestellten Pkw, an dem durch die Kollision erheblicher Sachschaden entstand. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Pkw unerlaubt vom Unfallort. Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Völklingen ergaben, dass es sich bei dem Pkw des Unfallverursachers um einen Ford Focus handeln müsste, der an der Fahrzeugfront im Bereich der Beifahrerseite beschädigt sein dürfte. Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell