Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Graffitisprayer in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag trieb ein unbekannter Graffitisprayer sein Unwesen in Riegelsberg. Wie bislang bekannt wurde, brachte der Täter mehrere sogenannte "Tags" in silberner Sprühlackfarbe an der Hauswand eines Privatanwesens in der Heusweilerstraße und an den Wänden einer nahe gelegenen Bahnunterführung an. Zur Aufklärung der Taten sucht die Polizeiinspektion Völklingen nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, ihre Erkenntnisse bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 mitzuteilen.

