Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter scheitert bei Auspuffdiebstahl

Völklingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Püttlinger Straße zu einem skurrilen Diebstahlversuch. Als der 35-jährige Halter eines VW Polo am Dienstagmorgen zur Arbeit fahren wollte stellte er fest, dass sich ein Wagenheber unter seinem Wagen vorne rechts befand. Zunächst von einem Scherz ausgegangen startete der Mann den Wagen und bemerkte, dass etwas mit dem Auspuff nicht stimmte. Nachdem man gemeinsam mit der hinzugerufenen Polizei den Unterboden des Polo begutachtet hatte wurde der Grund des lauten Auspuffgeräusches gefunden. Ein unbekannter Täter hatte offensichtlich mit einem akkubetriebenen Trennschleifer versucht, den Auspuff zu entwenden. Offensichtlich wurde er bei der Tatausführung gestört. Hinweise zu dem Diebstahlversuch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell