Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Auto aufgebockt und Felgen gestohlen

Riegelsberg (ots)

Am Sonntag kam es in der Wolfskaulstraße vor dem Anwesen 73 A zum Diebstahl von 4 Alurädern eines BMW. Der BMW der 5er Modellreihe stand zuvor auf der dortigen Parkfläche und war wegen eines Frontschadens seit einigen Wochen dort abgestellt. Bislang unbekannte Täter demontierten in dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 23:00 Uhr die 4 Räder des Fahrzeuges und stellten den Wagen auf 4 Pflanzenringen ab, die unter der Last teilweise zerbrachen. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell