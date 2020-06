Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Brand in Püttlingen am Montag ,den 01.06.2020

Püttlingen (ots)

Am Montag, den 01.06.2020 gegen 14:25h kam es zu einem Pkw-Brand in der Mühlenstraße in 66346 Püttlingen. Ein Opel Vectra, Baujahr 1992, mit Saarbrücker-Kreiskennung geriet aufgrund eines technischen Defekts kurz nach Fahrtantritt in Brand. Der Fahrzeuginsasse bemerkte die Rauchentwicklung und stieg aus dem Opel aus. Der Opel wurde von der Örtlichkeit abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 1500EUR geschätzt.

