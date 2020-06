Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Anhängers in Völklingen-Ludweiler in der Nacht von Sonntag, den 31.05.2020 gegen 23:30h auf Montag, den 01.06.2020 02:00h

Völklingen (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 31.05.2020 auf Montag, den 01.06.2020 wurde in der Völklinger Straße in 66333 Völklingen OT Ludweiler ein Anhänger mit Völklinger Kreiskennung, samt Inhalt, entwendet, welcher am Straßenrand abgestellt wurde und mittels Kastenschloss gesichert war. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 2200EUR geschätzt. Wer Hinweise zu dem Anhänger liefern kann oder Zeuge des Diebstahls wurde, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

