Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Völklingen-Lauterbach in der Nacht von Freitag, den 29.05.2020 gegen 17:30h auf Samstag, den 30.05.2020 gegen 09:25h

Völklingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 29.05.2020 gegen 17:30h auf Samstag, den 30.05.2020 gegen 09:25h wurde in Völklingen-Lauterbach in der Hauptstraße ein geparkter Peugeot 207 mit Völklinger-Kreiskennung durch einen vorbeifahrenden Pkw an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise auf das flüchtende Fahrzeuge geben kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

