Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Kraftfahrzeug in Riegelsberg im Zeitraum von Freitag, den 29.05.2020 gegen 16:15h auf Samstag, den 30.05.2020 gegen 08:55

Riegelsberg (ots)

In der Schillerstraße in Riegelsberg wurde im Zeitraum von Freitag, den 29.05.2020 gegen 16:15h auf Samstag, den 30.05.2020 gegen 08:55 an einem Peugeot Partner mit Saarbrücker-Kreiskennung die hintere Fahrzeugscheibe beschädigt und ein darin befindlicher Laubbläser, samt Akku, entwendet. Der Sachschaden dürfte bei ca. 800EUR liegen. Wer Hinweise liefern kann oder Zeuge des Diebstahls wurde, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell