Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannte stecken Motorroller in Brand

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr kam es auf einem Braschenplatz neben dem Saarleinpfad in Höhe des Anwesens Straße des 13. Januar 310 zum Brand eines Motorrollers. Eine Zeugin hatte ca. 1 Stunde zuvor beim Spazierengehen 3 Jugendliche beobachtete, die an der beschriebenen Stelle um einen silbernen Roller gestanden hätten. Die Jugendlichen wurden auf 15 bis 18 Jahre alt geschätzt. Einer der Jugendlichen sei von großer Gestalt und habe blonde Haare getragen, so die Zeugin, die nach der Brandentdeckung die Feuerwehr alarmiert hatte. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Luisenthal gelöscht, die mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort waren. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Brandstiftung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

