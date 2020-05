Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Völklingen (ots)

Ludweiler. Am Sonntagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Werbelner Straße, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Frankreich leicht verletzt wurde. Der 55-Jährige befuhr mit seiner Moto Guzzi die L280 von Ludweiler in Richtung Werbeln, als er einem vor ihm bremsenden Pkw auffuhr und zu Boden fiel.

