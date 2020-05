POL-VK: Unbekannte Geldabheberin

Polizeiinspektion Völklingen

Wadgassen (ots)

Am 26.02.2020 um 13:20 Uhr hob eine unbekannte Tatverdächtige mit einer zuvor entwendeten EC Karte am Geldautomaten der Kreissparkasse Saarlouis in 66787 Wadgassen vom Konto der Geschädigten mit zwei Verfügungen einen Bargeldbetrag in Höhe von 1.000 EUR ab. Wer kennt die weibliche Person?

Hinweise bitte an Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

