Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Riegelsberg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es in der Oberen Schulstraße zu einer Trunkenheitsfahrt. Nachdem ein 53-jähriger Fahrer eines Ford Transit Passanten nach einem Parkplatz für Camper gefragt hatte, informierten diese die Polizei, da der Fahrer betrunken war. Dieser konnte später an seiner Anschrift angetroffen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell