Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall zwischen Saarbahn und Pkw in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am 08.05.2020, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und der Saarbahn. Beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände übersah der 63-jährige Pkw-Fahrer die links neben ihm in die gleiche Richtung fahrende Saarbahn, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell